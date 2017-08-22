ميدو: «أتمنى أن يحافظ رئيس الزمالك على المدير الفني من طيور الظلام» (صورة)

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة على تعاقد نادي الزمالك مع البلجيكي فرانكى فيركواتيرين لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكتب ميدو على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الزمالك نجح في التعاقد مع مدير فني صاحب تاريخ قوي الآن التحدي الأكبر لدي الإدارة هو الإبقاء عليه موسم كامل مهما كانت النتائج!!»

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: «الزمالك سيشارك في ٣ بطولات الموسم القادم ويجب أن يكون لدي الإدارة هدف وهو محاولة الحصول علي ٢ منهم وإذا نجح الفريق في ذلك فسيعتبر موسم جيد!!».

وواصل أحمد حسام ميدو: «أتمنى من المحيطين بالمستشار مرتضى أن ينصحوه نصيحة أمينة بأن الطريق الوحيد للفوز بالبطولات هو الاستقرار الفني».

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وتابع ميدو: «لن أتكلم عن الخارج ولكن انظروا إلى الـ٣ فرق التي نجحت هذا الموسم هم الأندية التي استطاعت الحفاظ علي مدربها لموسم كامل الأهلي والمصري والمقاصة».

واختتم المدير الفني لوادي دجلة تدويناته: «أتمنى أن يخيب رئيس النادي ظن أعداؤه أن يقاتل علي الحفاظ علي المدير الفني وحمايته من طيور الظلام الذين لعبوا الدور الأكبر في مشاكل الزمالك».