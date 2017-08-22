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ميدو: «أتمنى أن يحافظ رئيس الزمالك على المدير الفني من طيور الظلام» (صورة)

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ميدو: «أتمنى أن يحافظ رئيس الزمالك على المدير الفني من طيور الظلام» (صورة) ميدو: «أتمنى أن يحافظ رئيس الزمالك على المدير الفني من طيور الظلام» (صورة)

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة على تعاقد نادي مع البلجيكي فرانكى فيركواتيرين لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وكتب ميدو على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «الزمالك نجح في التعاقد مع مدير فني صاحب تاريخ قوي الآن التحدي الأكبر لدي الإدارة هو الإبقاء عليه موسم كامل مهما كانت النتائج!!»

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: «الزمالك سيشارك في ٣ بطولات الموسم القادم ويجب أن يكون لدي الإدارة هدف وهو محاولة الحصول علي ٢ منهم وإذا نجح الفريق في ذلك فسيعتبر موسم جيد!!».

وواصل أحمد حسام ميدو: «أتمنى من المحيطين بالمستشار مرتضى أن ينصحوه نصيحة أمينة بأن الطريق الوحيد للفوز بالبطولات هو الاستقرار الفني».

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وتابع ميدو: «لن أتكلم عن الخارج ولكن انظروا إلى الـ٣ فرق التي نجحت هذا الموسم هم الأندية التي استطاعت الحفاظ علي مدربها لموسم كامل الأهلي والمصري والمقاصة».

واختتم المدير الفني لوادي دجلة تدويناته: «أتمنى أن يخيب رئيس النادي ظن أعداؤه أن يقاتل علي الحفاظ علي المدير الفني وحمايته من طيور الظلام الذين لعبوا الدور الأكبر في مشاكل الزمالك».

ميدو تويتر

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التحرير

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