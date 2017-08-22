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دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس إدارة غرفة الغوص سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس إدارة غرفة الغوص سبتمبر المقبل

05:43 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

دعوى قضائية لوقف انتخابات مجلس إدارة غرفة الغوص سبتمبر المقبل

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام محسن أنور عبد العال، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة الغوص المقرر إجراؤها 10 سبتمبر المقبل، وإدراج اسم الطاعن بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

واختصمت الدعوى رقم 61790 لسنة 71 قضائية وزير السياحة بصفته، ووكيل أول وزارة السياحة مصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية.

وأعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية كشوف أسماء المرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة ومندوبي الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، وفقًا لما أصدره مصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الخارجية وعضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الغرف السياحية.

وقال عبد اللطيف في الخطاب المرسل لغرفة الغوص إنه تم استبعاد كل من محسن أنور عبد العال المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن مراكز الغوص بمحافظة البحر الأحمر وأحمد إسماعيل عبد المنعم المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عن مراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى أن الصفة القانونية لهم لا تسمح اللائحة الأساسية بترشيحهم وفقًا لما هو مقدم من المستندات الواردة من الغرفة.

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مصراوي Masrawy

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