التنسيق: 130 ألف طالب بالدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن

كتب- محمد قاسم:

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق بلغ 130 ألف طالب وطالبة حتى الآن.

وأكد عطا في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى حتى الآن.

يذكر أن تنسيق طلاب الدبلومات الفنية انطلق منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر حتى مساء اليوم، بحد أدنى 60 % لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، 75% كحد أدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية، و60% لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة للوزارة ونظائرها.