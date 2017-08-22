السفير محمد العرابي: وزير الخارجية يؤدي دورًا عظيمًا لدعم مشيرة خطاب

كتبت- ياسمين محفوظ:​

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ومدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب، بجهود وزير الخارجية سامح شكري في دعمها لمنصب مدير عام اليونسكو.

وأكد العرابي، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن وزير الخارجية سامح شكري يقوم بدور عظيم، ويلعب دورًا سياسيًا مهمًا في دعمها، مستشهدا بالمعادلة السياسية التي توصل إليها "شكري" مع الهند لدعمها في مقابل دعم مصر مرشح الهند في محكمة العدل الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق: "شكري يلعب سياسة بمهارة خلال زيارته الحالية لروسيا، وإستونيا، وليتوانيا، ووضع ملف دعم خطاب، في مباحثاته مع هذه الدول خاصة أن مواقفها من دعم السفيرة مشيرة خطاب غير واضحة، متمنيا أن تأتي الزيارة بثمارها الإيجابية".

وتابع العرابي: "الحملة تعمل بجهد وكفاح لدعم السفيرة مشير خطاب لنيل منصب مدير عام اليونسكو، خاصة أنها الأجدر بهذا المنصب".

وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية قد صرح بإن ملف ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو كان حاضرا خلال مباحثات سامح شكري، وزير الخارجية في زياراته لروسيا، وإستونيا، وليتوانيا.