النور والدعوة السلفية يرفضان التعليق على استقالة خالد علم الدين

كتبت- مروة شوقي وأسماء يحيى:

رفض حزب النور والدعوة السلفية، التعليق على قرار استقالة الدكتور خالد علم الدين، الذي نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، وأكد خلالها على العودة إلى ممارسة دوره الدعوي والعمل الخيري والاجتماعي من خلال جمعية أنصار السنة المحمدية.

وعقّب المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على استقالة علم الدين قائلًا: "الأسئلة والتفاصيل الخاصة باستقالة علم الدين نفضل عدم الخوض فيها".

وأشار الشحات، في تصريح لمصراوي، إلى أنه يحترم وجه نظر "علم الدين"، فيما يخص قراره بعدم الفصح عن أي تفاصيل خاصة بالاستقالة.

وأعلن الدكتور خالد علم الدين، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، استقالته من عضوية الدعوة السلفية بكفر الشيخ، وكذلك جمعية الدعاة الخيرية بالإسكندرية وحزب النور، في بيان أصدره الثلاثاء، على "فيسبوك"، مؤكدًا أنه قد سبق وتقدم باستقالته من حزب النور وذلك عندما اختلف معهم في بعض المواقف السياسية، إلا أن الحزب والدعوة رفضا الاستقالة، بما دفعه للتقدم بها مرة ثانية للحزب.

وقال المهندس جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، لمصراوي، أنه لم يتابع قرار استقالة علم الدين، التي نشرها عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".

وعن ما تم تداوله من أنباء عن تفاوض النور مع علم الدين لإثنائه عن قرار الاستقالة، قال مرة لمصراوي:" معنديش فكرة".

وأكد مستشار الرئيس المعزول، ضمن نص استقالته التي نشرها أنه قد سبق وتقدم باستقالته من حزب النور وذلك عندما اختلف معهم في بعض المواقف السياسية، إلا أن الحزب والدعوة رفضا الاستقالة، بما دفعه للتقدم بها مرة ثانية للحزب.

فيما لفت طارق الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إلى أنه لا يعلم شيئًا عن الاستقالة، وتابع قائلًا لمصراوي:" أول مرة أسمع الخبر، ما شاء الله انتو مطلعين".