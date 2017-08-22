المغرب: اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في تحرشهم جماعيا بفتاة في حافلة

لندن – (بي بي سي):

اعتقلت السلطات المغربية أربعة أشخاص يشتبه في أنهم ظهروا في شريط فيديو على الإنترنت وهم يتحرشون بفتاة في حافلة ركاب.

وأثار الفيديو سخطا على الإنترنت، ويظهر فيه الشباب وهم يضحكون ويتحرشون بالفتاة.

وجاء في بيان لشركة النقل "المدينة"، التي تملك الحافلة، أن الاعتقالات تمت في الدار البيضاء، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية في الحادثة.

المغربيات يواجهن التحرش يوميا

وقالت الشرطة في بيان إن الفتاة البالغة من العمر 24 عاما، معاقة ذهنيا، ولم تقدم الفتاة ولا سائق الحافلة بلاغا بالحادث قبل نشر الفيديو على الإنترنت.

وردت شركة النقل على تعليقات مفادها أن سائق الحافلة لم يساعد الضحية، بالقول إنه "لا يمكن التأكد في هذه المرحلة من التحقيق أن السائق لم يتدخل لمساعدة الضحية، وإن شريط الفيديو طوله أقل من دقيقة ولا يظهر الحقيقة كلها".

وكانت وسائل الإعلام المغربية نشرت، قبل أقل من أسبوعين، شريط فيديو يُظهر عددا كبيرا من الشباب يتبعون فتاة تسير وحدها في مدينة طنجة، شمالي البلاد.