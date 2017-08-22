تنظيمات موالية للحوثيين تدعو لحالة طوارئ وتجميد الأنشطة الحزبية باليمن 05:24 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ارشيفيه

صنعاء - (د ب أ):أعلن لقاء موسع للتنظيمات والأحزاب الموالية لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في اليمن لحماية الجبهة الداخلية والتفرغ لمواجهة "العدوان" (قوات التحالف العربي والجيش الموالي للحكومة الشرعية).ودعا بيان صادر عن اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء، أطلعت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة منه، إلى تجميد الأنشطة الحزبية وتوفيرها لما يصب في مواجهة ما وصفها بـ"العدوان" ورفع الحصانة عن البرلمانيين المنخرطين معه.ودعا البيان إلى "التفرغ لمواجهة العدوان والخونة، داعيا في الوقت نفسه اليمنيين إلى الاحتشاد لمواجهة مرحلة التصعيد بالتصعيد ورفد الجبهات".وبحسب البيان، فقد باركت التنظيمات السياسية دعوة زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبدالملك الحوثي، "بمواجهة تصعيد العدوان بالتصعيد ورفد الجبهات"، (في إشارة إلى حشد حزب المؤتمر الشعبي العام المرتقب، والذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبدالله صالح).وقال البيان إن "المؤامرة التي تحاك على الوطن كبيرة، ولا يجوز أن تكون الفعاليات للطعن في الظهر".وجاء هذا اللقاء قبيل أيام فقط من تنظيم المؤتمر الشعبي العام حشدا جماهيريا في ميدان السبعين بصنعاء، الخميس المقبل، بشكل منفرد، وهو ما تعتبره جماعة الحوثي بأنه يبدو وكأنه "خيانة للتحالف بينهما ودعم للتحالف الخارجي".وفي اليوم نفسه، قررت جماعة الحوثي أن تحشد أنصارها في عدة مداخل بالعاصمة صنعاء، من أجل التحشيد للقتال في الجبهات، تحت عنوان "نواجه التصعيد بالتصعيد"، في إشارة إلى ما يصفوه بتصعيد حلفائهم في حزب صالح.وتشهد العاصمة صنعاء توترا غير مسبوق بين أنصار حزب صالح، وجماعة الحوثيين، في حين نشر عناصر الحوثي مسلحيهم على عدة نقاط في شوارع ومداخل العاصمة صنعاء.

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