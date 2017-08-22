وقف مدير عام التعليم الخاص ببني سويف 05:16 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

شريف حبيب محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:قرر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إحالة مخالفات بعض مدارس التعليم الخاص بالمحافظة، للنيابة الإدارية، وايقاف كلًا من مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والقائم بعمل مدير التعليم الخاص، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.وشكل محافظ بني سويف في وقت سابق، لجنة فنية لفحص ملف بعض المدارس الخاصة، انتهت إلى وجود بعض المخالفات المتعلقة بإضافة مباني أو زيادة أعداد المقبولين بهذه المدارس بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري.

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