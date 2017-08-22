محافظ الإسكندرية لقنصل السودان: كافة التسهيلات للطلاب السودانين - صور

اﻹسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العلاقات مع السودان قوية وممتدة عبر التاريخ، مضيفًا أن التحديات التي تواجه الشعبين المصري والسوداني واحدة.

وأعرب المحافظ خلال لقاءه بعبدالحليم عمر نور، قنصل عام دولة السودان بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات وتلبية احتياجات الجالية السودانية والطلاب الدارسين بالجامعات الحكومية والخاصة.

وأكد قنصل عام السودان، استمرار اللقاءات بين الجانبين لتعزيز سبل التعاون والعلاقات التاريخية بين مصر والسودان، لافتا إلى زيادة أعداد الطلاب السودانين الدارسين بجامعات الإسكندرية.

وأبدى القنصل خلال اللقاء، رغبته في زيادة مجالات التعاون بين اﻹسكندرية والسودان خاصة في مجالات الصحة والاستثمار والزراعة والتبادل التجاري والثقافي.