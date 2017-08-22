"تعليم دمياط": انتهاء امتحانات الثانوية العامة دون حالات غش 05:09 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم:أعلن السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية في إنجاح المنظومة الامتحانية.وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن امتحانات اليوم الأخير للدور الثاني والذي أدى فيه الطلاب بالشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الوطنية والإحصاء لم ترصد خلاله غرفة العمليات المركزية أية وقائع للغش من جانب الطلاب.وأضاف سويلم أن الامتحانات جرت في أجواء مناسبة بعد توفير كافة الإمكانات لتحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على ظهور العملية الامتحانية بتلك الصورة المشرفة، لافتًا إلى أن المعلمين الذين شاركوا في لجان سير الامتحان تحملوا من الجهد الكثير للخروج بامتحانات نزيهة وعادلة تحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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