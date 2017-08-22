39 % زيادة في الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال 3 شهور

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حققت معدلات التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 30%، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين الى 1.3 مليار يورو مقابل مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن إيطاليا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى السوق الإيطالية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 39%، لتصل إلى 367 مليون يورو مقارنة بنحو 264 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.

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من جانبه قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية تتضمن الحديد والألومنيوم والأسمدة والميثانول والبلاستيك والمولاس والخضروات الطازجة مثل الخرشوف والبطاطس والخس وكذا الخضروات المحفوظة.