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كيف رد شكري على صحفي إستواني حاول إحراجه بإغلاق «الجزيرة»؟ (فيديو)

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كيف رد شكري على صحفي إستواني حاول إحراجه بإغلاق «الجزيرة»؟ (فيديو) كيف رد شكري على صحفي إستواني حاول إحراجه بإغلاق «الجزيرة»؟ (فيديو)

التحرير

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قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن لديها عدد كبير من وسائل الإعلام، سواء كانت مطبوعة أو مرئية، دون ممارسة أي رقابة عليها، وهي تقوم بتولي مسئولياتها النابعة من الحرية.

وردا على سؤال صحفي خلال مؤتمر له مع نظيره الإستوني، إن «مصر طالبت بإغلاق قناة الجزيرة، فماذا عن حرية الصحافة في مصر؟»، أجاب شكري: «الصحافة المصرية تدافع عن المجتمع، وتتابع مشاكله، وتقوم بالنقد أو بالثناء على أي إجراء حكومي».

تابع: «في أي دولة حرية التعبير يتم تنظيمها، وفقًا لقواعد وقوانين ودستور، ولا ينبغي أن يخرج هذا عن السياق، ومثلًا محمد فهمي، مراسل القناة، يقوم الآن بمقاضاة القناة، لأنها لم تشرح له مسئولياته، ولأنها لا تقدم تغطية موضوعية».

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وأضاف: «الصحافة جزء مهم من المجتمع، لكن لا يجب أن تعتبر الصحافة نفسها كيان لا يحكمه قوانين ولا دساتير، ونحن نحترم بشكل كامل وسائل الإعلام، ومستمرون في دعم حرية التعبير على كافة المستويات».

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التحرير

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