«البريد» تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة للعملاء

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أصدرت الهيئة القومية للبريد بيان منذ قليل بشأن قرارالدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري برفع نسبة العائد السنوي الممنوح من بنك الإستثمار القومي للبريد نظير ايداعاته بنسبة 12.5 % سنويًا ولمدة شهرين إعتبارا من الاول من اغسطس ٢٠١٧.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد المصري بأن هذا الأمر يرتبط بعلاقة البنك بالبريد ولا ينعكس على نسبة الفائدة التي يقدمها البريد المصري سنويا لعملائه نظير ايداعاتهم، والتي تحكمها ضوابط اخرى في تحديدها، حيث تتابع الهيئة في هذا الشأن وبصفة مستمرة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة الخاصة بحسابات التوفير.

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وكانت أنباء أثيرت حول قرار وزارة التخطيط الأخير، وما إذا كان سينعكس على مدخرات عملاء البريد، وإن كانت فوائدهم سترتفع عقب رفع سعر الفائدة من بنك الاستثمار القومي.

ولدى هيئة البريد 24 مليون حساب وتجاوز محفظتها المالية 188 مليار جنيه.