أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع أ/نيفين فاتح حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الشباب -
وزير الإسكان: تنفيذ عدد من المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين بالمدن الجديدة -
وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة التعديات المحيطة بمطار برج العرب -
صهر "ترامب" يصل القاهرة على رأس وفد رفيع -
متى تستلزم الحمى الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟ -
تحذير للرجال.. مادة في الصابون تؤدي إلى العقم -
تصادم 3 سيارات يتسبب في توقف الحركة المرورية بـ "دائري البساتين" -
انتشال جثة شاب غرق في مياه النيل بمنطقة الصف -
توجيه الاتهام لرئيس برازيلي سابق في فضيحة بتروبراس -
إزالة تعديات على فدان من أملاك الدولة في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«البريد» تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة للعملاء

Google+ Print
«البريد» تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة للعملاء «البريد» تكشف حقيقة رفع سعر الفائدة للعملاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدرت الهيئة القومية للبريد بيان منذ قليل بشأن قرارالدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري برفع نسبة العائد السنوي الممنوح من بنك الإستثمار القومي للبريد نظير ايداعاته بنسبة 12.5 % سنويًا ولمدة شهرين إعتبارا من الاول من اغسطس ٢٠١٧.

وأوضح عصام الصغير رئيس البريد المصري بأن هذا الأمر يرتبط بعلاقة البنك بالبريد ولا ينعكس على نسبة الفائدة التي يقدمها البريد المصري سنويا لعملائه نظير ايداعاتهم، والتي تحكمها ضوابط اخرى في تحديدها، حيث تتابع الهيئة في هذا الشأن وبصفة مستمرة التغيرات التي تطرأ على الفائدة الخاصة بحسابات التوفير.

شاهد أيضا

وكانت أنباء أثيرت حول قرار وزارة التخطيط الأخير، وما إذا كان سينعكس على مدخرات عملاء البريد، وإن كانت فوائدهم سترتفع عقب رفع سعر الفائدة من بنك الاستثمار القومي.

ولدى هيئة البريد 24 مليون حساب وتجاوز محفظتها المالية 188 مليار جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

انخفاض أسعار الدولار بالمركزي.. و«المصرف المتحد» يسجل أقل سعر

تعرف على أسعار الذهب اليوم

تعرف على أسعار الذهب اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

«محلية النواب» تواجه محافظ كفر الشيخ بأزمة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية

«محلية النواب» تواجه محافظ كفر الشيخ بأزمة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية