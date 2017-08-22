«محلية النواب» تواجه محافظ كفر الشيخ بأزمة ارتفاع أسعار الأراضي السكنية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وفدا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لتفقد عدد من المشروعات.

وأكد السجينى، أن زيارة وفد اللجنة لمحافظة كفر الشيخ، تأتى في إطار ما تقوم به من زيارات ميدانية للمحافظات خلال العطلة البرلمانية، لمتابعة الملفات التي تم فتحها بمناقشات الأعضاء بدورى الانعقاد الأول والثانى.

وأكد أن الزيارة تستهدف متابعة ملفات الأحوزة العمرانية والقمامة والمخلفات الصلبة، وأيضا الوقوف على المشروعات التي يتم إنشاؤها بالمحافظات المختلفة، وأيضا التعرف على رؤى الأجهزة التنفيذية تجاه ما يحتاجونه من تيسيرات تشريعية على أرض الواقع لمساعدتهم فيها.

وأثارسعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب، أزمة أرتفاع أسعار العقارات بمحافظة كفر الشيخ، والتى وصل المتر فيها لـ160 ألف جنيه، وأكد النائب للمحافظ اللواء نصر السيد أن "الأسعار مبالغ فيها للغاية، مقارنة بالعديد من المحافظات الأخرى".

وقال المحافظ :" بالتأكيد هذه أزمة كبيرة، ولها شق أٍساسى متعلق بضوابط وقيود الإرتفاعات فى المحافظة كلها، ولاتزال قائمة، وتوجد مساعى للتغلب عليها، حيث تمت الموافقة على أن تكون الإرتفاعات حتى 36 مترا، للمبانى الحكومية والمنافع العامة، فيما لم يتم حسم ارتفاعات العقارات الخاصة حتى الآن، مؤكدا أنه لا يزال يدر الأمر مع الجهات المختصة".

شاهد أيضا

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة بها أماكن ممنوع البناء فيها، مما ساعد على ارتفاع الأسعار بالطريقة المبالغ فيها القائمة الآن.

فى السياق ذاته استعرض المحافظ المناطق الصناعية والاجتماعية التى سيتم إنشأ المصانع والشركات بها ويتم افتتاحها من قبل الرئيس، مشيرا إلى أن المنطقة الاستثمارية ستكون بمساحة 10 آلاف فدان بطول 25 كيلومترا بطول ساحل البحر المتوسط بمليار جنيه استثمارات يحقق دخلا 50 مليار جنيه سنويا وألف فرصة عمل.

ولفت المحافظ إلى أنهم يعملون بخطى ثابتة من أجل التطوير قائلا: "نحن لم نصل لمرحلة الكمال لكن أحسن من الفترة الماضية".

ليشيد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمشروع التى تعمل محافظ كفر الشيخ للانتهاء منها على رأسها تطوير بحيرة البرلس والمزارع السمكية والمنظمة الطبية والتعليمية، مؤكدا أن المشروعات التى تتم تؤكد اهتمام المحافظة بالعمل وتطوير منشآتها والتغلب على الإشكاليات.

ضم الوفد البرلمانى كلا من، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب سعد بدير أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد الحسينى، والنائب بدوى النويشى، والنائب أحمد سليمان، والنائب ممدوح الحسينى وفتح الشرقاوى وعبد الحميد الدمرداش.