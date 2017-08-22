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بيونيانج تحذر الولايات المتحدة برد عنيف على مناوراتها مع كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

بيونيانج تحذر الولايات المتحدة برد عنيف على مناوراتها مع كوريا الجنوبية

04:47 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

بيونيانج تحذر الولايات المتحدة برد عنيف على مناوراتها مع كوريا الجنوبية

زعيم كيم جونغ أون

سول - (د ب أ):

حذرت بيونيانج اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بأنها ستواجه العقاب لتنفيذها مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية.

وهدد متحدث عسكري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (كيه.سي.إن.أيه) بعد يوم من بدء التدريبات العسكرية المشتركة قائلا سيكون هناك "رد انتقامي قاس وعقاب".

وأضاف المتحدث "ستكون الولايات المتحدة مسؤولة تماما عن النتائج الكارثية الناجمة عن مثل هذه المناورات الحربية العدوانية المستهترة ، حيث أنها اختارت المواجهة العسكرية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وبدأت أمس الاثنين المناورات المشتركة التي تستغرق 11 يوما، وسط أسابيع من تصاعد الحرب الكلامية بين كوريا الشمالية وواشنطن، على الرغم من أن بيونجيانج بدت أنها تتراجع الأسبوع الماضي عن تهديداتها بإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة جوام الواقعة في المحيط الهادئ وتعد أراض أمريكية.

وتجرى هذه المناورات العسكرية المشتركة سنويا وتثير استياء بيونجيانج، التي تعتبرها تجربة لعملية غزو لأراضيها.

ومع ذلك أكد اليوم هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ أنه عندما يأتي الأمر إلى حل "التحديات" التي يشكلها نظام كوريا الشمالية فإن "أكثر نقاط البدء أهمية هي البداية الدبلوماسية".

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