اللحوم ممنوعة على مرضى السكري في رمضان

مكتب المغرب - محمد بلال تصوير - م. بلميلود

يحتار مريض السكري؛ ماذا يختار لفطوره أو سحوره في رمضان، خاصة أن معظم الأطعمة تحتوي على دهون وسكريات قد تشكل خطراً عليه.

«سيدتي نت» التقت الدكتور محمد الفايد، خبير العلوم الأغذية وأستاذ جامعي محاضر في المغرب وفي كثير من الندوات بدول العالم، وطلبت نصائحه وإرشاداته الصحية لمرضى السكري خلال رمضان، وقال إنه على المرضى اتباع الخطوات التالية؛ ليكونوا في أمان طوال الشهر الكريم...

- يجب أن يتناول مريض السكري كل ما هو نباتي في الأصل، ولابد من التذكير بأن الدقيق الأبيض ممنوع، وعلى المريض أن يتناول القمح، الشعير، والشوفان، وذلك على شكل حساء (حريرة)، أو الخبز مع زيت الزيتون، كما يسمح له في إطار تغذيته الصحية في رمضان بتناول السمك، وشرب عصائر البرتقال والتفاح، وتناول التين الشوكي.

- على مريض السكري أن يتجنب البطيخ، العنب، والتين؛ لأن فيها نسبة سكر عالية.

- بالنسبة لأكلات الطاجين المغربي في وجبة العشاء مثلاً، فالواجب أن يكون الطاجين بالخضار، ويحتوي على كامل العناصر الغذائية الأساسية.

- يسمح للمريض بتناول وجبة العشاء التي تأتي ما بين الفطور والسحور، ولا ضرر في ذلك، إنما بشرط أن يكون العشاء بسيطًا؛ مثل الأرز، والخضار، ولكن بدون لحم، ويمكن تناول الشوربات.

- تناول وجبة السحور بالنسبة للمصابين بداء السكري شيء ضروري، بل هو إجباري، ويمكن أن تتشكل وجبة السحور من النشويات، مثل: الخبز الأسمر الكامل بالنخالة، وسميد الشعير (يمكن أن يحضر به شوربة)، خبز الشعير مع زيت الزيتون، شاي بدون سكر، التين الشوكي.

- النشويات مهمة جداً في أنها بطيئة التحلل، وتزوّد الدم بالسكر بطريقة بطيئة.

- الابتعاد كلياً عن جميع المواد الصناعية، المحلية والمصنعة؛ لأنها ممنوعة نهائياً على المرضى بالسكري، بما في ذلك زيوت المائدة وغيرها من المواد المعلبة والمصنعة المعروفة في الأسواق.

- الحرص على أن يكون الطبخ في البيت بالمواد الطبيعية وبزيت الزيتون، ولا بأس من التذكير بأهمية عصير البرتقال والتين الشوكي وحتى التفاح، فإنه لا يضر بحالتهم الصحية.

- يجب أن يشرب المريض بالسكري أكثر ما يمكن من كميات الماء، مع ضرورة تأخير وجبة السحور، وهي مسألة إجبارية، ومن الأفضل أن يستهلكوا لترين ونصف من الماء في الفترة ما بين الفطور والسحور ليلاً.

- يسمح بتناول كميات من المكسرات والفواكه الجافة؛ لاحتوائها على الأوميغا 3.

أما الممنوعات فهي:

• اللحوم ممنوعة بأنواعها، بما فيها اللحم المشوي أو غيره؛ كلحم الديك الرومي، ولحم الغنم والبقر، والسبب هو أن المريض بالسكري يجب أن يتفادى (الكوليسترول) والدسم المشبع.

• مرضى السكري يمكنهم تناول السمك بكل أنواعه وطبخه بطرق طهو مختلفة.

• الأجبان بأنواعها ممنوعة.

• الابتعاد عن تناول التمور والعسل والزبيب والتين المجفف.

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1- الدكتور محمد الفايد