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أكثر من 20 صورة ترصد متابعة سكان الولايات المتحدة لكسوف الشمس

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مصراوي Masrawy

أكثر من 20 صورة ترصد متابعة سكان الولايات المتحدة لكسوف الشمس

04:42 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بالصور: طفل ينقذ المارة من ثعبان ضخم في إندونيسيا

الألبوم التالى

بالصور: طفل ينقذ المارة من ثعبان ضخم في إندونيسيا

كتبت- ندى غنيم:تابع ملايين من سكان الولايات المتحدة الامريكية ظاهرة كسوف الشمس ، أمس الاثنين ، وذلك باستخدام النظارات الواقية وأجهزة التلسكوب والكاميرات، حيث حجب القمر رؤية الشمس تمامًابدأ أول كسوف كلي للشمس يشاهد في الولايات المتحدة للمرة الاولي منذ 99 عامًا ، وظلت الظاهرة قرابة ساعتين وسط اهتمام اعلامي وجماهيري كبير تم رصده بالصور فى عدة لقطات من أماكن عديدة. ويحدث كسوف الشمس حين تكون الأرض والقمر والشمس في الخط نفسه تقريبا، ويكون القمر في الوسط.وتتم متابعة تلك الظاهرة بحظر من مشاهديها لذلك يستخدمون نظارات وعدسات معينة لمتابعة الحدث.

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