اذا كنت في انتظار مولود..تعرف على أسعار مستلزمات السبوع في العتبة 04:08 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور: اعملي "سرير" للبيبي في البيت بأقل التكاليف

كتبت- هدير غيث:تصوير- أحمد النجاراذا كنت في انتظار مولود جديد أو تساعد في تجهيز حفلة سبوع عليك التوجه الى منطقة درب البرابرة بالعتبة، حيث يوجد عدة ممرات بها تجهيزات حفلات السبوع من ديكور و حلوى لتوزيعها على المدعوين.وتختلف حفلات السبوع، من عام لأخر، فكل عام يظهر الكثير من الابتكارات، فقديما كان السبوع عبارة عن كيس على شكل "قرطاس" يحتوى على السوداني والفيشار والبونبون والشوكولاتة، ومنذ عدة سنوات اختلف الأمر وتطور لاستخدام عدة أشكار وعرائس وألعاب.رصد "مصراوي" أسعار مستلزمات السبوع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث قال أحمد محمد صاحب أحد المحلات، "السعر يختلف بناء على المنتج من مصر أو مستورد، كيس علب السبوع يتراوح فيها المصري من 20إلى 35 جنيه، والمستورد من 50 إلى 75 جنيه، ويحتوي الكيس على 12 علبة.وأضاف "محمد" قائمة بأسعار أشهر المستلزمات المطلوبة للسبوع :"التحف" التي توضع يتراوح سعرها من 5 إلى 10 جنيه، وكيس "ملبس" الفواكه ب20 جنيه، و"ملبس" حمص 20 جنيه.وكيس يحتوي على 50 فانوس ورق بمبلغ 10 جنيهوكيس شمع كبير يحتوي على 10 وحدات بمبلغ 15 جنيهوكيس شمع صغير يحتوي على 10وحدات أيضا بمبلغ 5 جنيه.والأشكال التي تعلق على الحائط في الشقة يتراوح سعرها من 5 إلى15 جنيه، حسب الشكل والمقاسكيس يحتوي على 100 بالون ملون يتراوح من 20 إلى 65 جنيه حسب حجم البالون.. والجيست بوك من 70 إلى 200 جنيه حسب الحجم وعدد الورق.منديل السبوع من 15 إلى50 جنيه، حسب نوع التطريز والكتابة.

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