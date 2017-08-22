وصول 1970 بطاقة تموينية "بدل تالف وفاقد" لكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وصول 1970 بطاقة تموينية عبارة عن "بدل تالف وفاقد" للمديرية.

وأكد الهابط، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن وكيل الوزارة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وجّه بتشكيل لجنة من المديرية، وتحت إشراف جهاز الرقابة التموينية، بالمديرية، لفرز تلك البطاقات، وتسليمها للمكاتب المختصة بها، تمهيدًا لتسليمها لأصحابها.

وأوضح، أن الوزارة وفرت خدمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين، تتضمن الاستعلام عن موقف طباعة البطاقة الذكية، حتى يتمكن أصحاب هذه البطاقات "المقرر أنها تحت الطبع"، من معرفة ما جرى طباعته، وتسليمها للمكتب التابع له.