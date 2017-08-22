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قافلة طبية في "كفر سعد" بدمياط تحت رعاية جامعة الأزهر

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مصراوي Masrawy

قافلة طبية في "كفر سعد" بدمياط تحت رعاية جامعة الأزهر

04:43 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة

دمياط – محمد إبراهيم:

تنظم لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، قافلة تنموية شاملة بقرية كفر سعد البلد التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، غدًا الأربعاء، ضمن أنشطة الجامعة في العمل التطوعي والتنموي.

تبدأ القافلة بإجراء فحوصات طبية للأهالي وتقديم أدوية مجانية في حضور عدد من الأطباء المتخصصين، إلى جانب إجراء امتحان فوري لمحو الأمة وتوزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأكثر احتياجًا في القرية.

ومن المقرر أن تشمل القافلة تنظيم ندوات توعوية في مجالي الصحة العامة والتكافل الاجتماعي يقدمها عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بالجامعة.

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مصراوي Masrawy

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