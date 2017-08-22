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انطلاق قافلة الخير بجامعة أسوان للكشف على مرضى حلايب وشلاتين

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مصراوي Masrawy

انطلاق قافلة الخير بجامعة أسوان للكشف على مرضى حلايب وشلاتين

04:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بجامعة أسوان: "إن القافلة الطبية التي بدأت عملها اليوم بمستشفى شلاتين لاقت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أنه جرى الكشف في الفترة الصباحية على 350 مريضًا، حُوّل عدد منهم إلى أسوان لإجراء عمليات جراحية".

وأضاف الشريف، أن القافلة تأتي في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها كلية الطب لأهالي المناطق الحدودية والبعيدة، والذين يتكبدون مشقة السفر لمسافات كبيرة لتلقي العلاج.

وأشار عميد كلية الطب، إلى أن القافلة تشمل بجانب الخدمات الصحية، خدمات زراعية وبيطرية، وستنتقل، غدًا الأربعاء، إلى مدينة حلايب لتقديم الخدمات لسكان المدينة.

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