محافظ دمياط يحيل 96 طبيبًا بالمستشفى التخصصي للتحقيق 04:40 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، 96 طبيبًا بالمستشفى التخصصي إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم، بعد تغيبهم عن العمل، ما أثر سلبًا على المنظومة الإدارية.وأكدت لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، في تقريرها خلال جولة مفاجئة على المستشفى الموجود بمنطقة الأعصر، والذي يخدم الآلاف من أهالي مدينة دمياط والقرى المجاورة، أن 96 طبيبًا تركوا العمل وانصرفوا، وجرى الشطب عليهم بمعرفة اللجنة بعد الإفادة بعدم وجود خطوط سير لهم أو أذونات خروج.وقرر محافظ دمياط، إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، ووجه رمضان الخطيب مدير مديرية الصحة بدمياط بضرورة التأكيد على جميع العاملين بالمستشفيات الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وتنفيذ الأعمال الموكلة لكل شخص بالمستشفيات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

استعدادًا لعيد الأضحى.. إعلان الطوارئ في دمياط وتخصيص 63 ساحة للصلاة

محافظ دمياط يبدي استياءه من سوء حالة الرصف بـ "الشبطاني" (صور)

تثبيت 372 موظفًا مؤقتًا بالمستشفيات والمراكز الطبية بدمياط

بالصور.. إحالة 170 إداريًا وطبيبًا بمستشفى المحلة للنيابة الإدارية

إعلان

إعلان