مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص
04:28 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017
مديرية امن قنا
قنا – عبد الرحمن القرشي :
انتقل اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اليوم الثلاثاء، لقرية الحمر والجعافرة بمركز قوص، جنوب المحافظة، لفرض السيطرة على الاشتباكات الثأرية بين عائلتين، استخدمت بها أسلحة غير مرخصة، على خلفية خلاف قديم.
هذا، وأفاد مرفق الإسعاف بسقوط قتيلين هما: "سيف م ح" 3 سنوات، و"علي أ ح"، عامل، 30 عامًا؛ متأثرين بطلقات نارية خلال الاشتباكات.
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