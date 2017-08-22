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بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

04:17 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت إدارة مرور البحيرة، اليوم الثلاثاء، 10 حالات إيجابية، خلال حملة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من سائقي السيارات الأجرة والنقل على الطريق الزراعي.

وأجرت اللجنة الطبية، التحاليل لعدد 32 سائقًا، جرى ضبط عدد 10 حالات منهم أثبتت التحاليل تعاطيهم "مخدر الحشيش وعقار الترامادول" أثناء القيادة، ما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

جرى عمل محاضر للمضبوطين وعرضهم على النيابة.

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