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Brad Pitt وAngelina Jolie سوياً في فيلم...والزفاف على متن سفينة

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Brad Pitt وAngelina Jolie سوياً في فيلم...والزفاف على متن سفينة Brad Pitt وAngelina Jolie سوياً في فيلم...والزفاف على متن سفينة

يبدو أنّ الثنائيّ الهوليووديّBrad Pitt و Angelina jolie يودّان تكرار تجربة فيلم "Mr. & Mrs. Smith" الذي أدّى إلى وقوعهما في الحبّ، إذ يحرصان حالياً على مشاهدة المسلسل البريطاني EastEnder، بهدف الاستعانة به في فيلمهما الجديد، المقتبسة أحداثه من المسلسل الشهير. وأفادت التقارير الصحافية التي نشرتها صحيفة The Sun البريطانية أنّ الممثلين مُهتمّان فعلاً بمتابعة مسلسل EastEnders، ويُشاهدانه أينما كانوا، ويُفكّران بشكل جديّ في تقديم فيلم مُعتمد على أحداث المسلسل، لكن بشكل أكثر واقعيّة. ومن جانب آخر، كشفت تقارير حديثة أنّ زواج الثنائي سيتمّ على متن إحدى السُفن السياحيّة في استكلندا، وذلك على الرّغم من أنهما كانا يُخططان للزواج في فرنسا، قبل أن يُقنعهما ابنهما مادوكس بتغيير خططهما.

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