"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

كتب- أحمد عبد الفتاح:

أشاد الدكتور ياسر مرزوق، الأمين العام لجمعية أنصار السُنة المحمدية، باستقالة الدكتور خالد علم الدين، القيادي بالدعوة السلفية وحزب النور "المستقيل"، اليوم الثلاثاء، من الحزب والدعوة.

وقال مرزوق، في تصريحات لـ"مصراوي": "الشيخ عاد إلى منهجه الأصلي بهذه الاستقالة، ونرحب بعمله في جمعية أنصار السنة".

وأضاف مرزوق: "كنت على تواصل مع الدكتور خالد علم الدين منذ أشهر، وتحدثنا معًا في هذا الشأن، وعرفت أنه ينوي التفرغ للعمل مع جمعية أنصار السنه؛ لأنها لا تنخرط في العمل السياسي، وترى أن الداعية إلى الله لا يجب أن يمارس السياسية وبالتالي وقف الشيخ عند هذا الرأي، وعاد إلى المنهج السليم"، بحسب وصفه.

وبسؤالة عما إذا كانت هذه المواقف وحدها هي سبب استقالة علم الدين من حزب النور والدعوة السلفية، أكد مرزوق أنه ربما هناك مواقف أخرى بينهم دفعته إلى تقديم الاستقالة، لكنه لا علم له بهذه الخلافات.

وتابع: "الذي أعلمه أن دكتور خالد علم الدين أحد أفراد الجمعية، وكونه اتخذ قرارًا فرديًا قبل ذلك بممارسة السياسة فهذا أمر فردي خاص به ليس هو منهجنا، ثم كونه الآن عاد إلى أعمال الجمعية الدعوية التي نتبناها وترك الممارسات السياسية فهذا رجوع إلى أصل منهجنا ومن وجهة نظرنا يحمد عليه مع التأكيد على أننا على مقربة ومسافة واحدة من الجميع إذ هذا منهج الداعي إلى الله».

يُذكر أن الدكتور خالد علم الدين قدم اليوم الثلاثاء، استقالته من حزب النور للمرة الثانية بعدما رفضها الحزب في المرة الأولى ومن عضوية جمعية الدعوة السلفية بكفر الشيخ، وكذا من جمعية الدعاة الخيرية بالأسكندرية، وذلك في بيان له علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلنًا استمراره في ممارسة عمله الخيري والإجتماعي من خلال جمعية أنصار السنة المحمدية فقط.