على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن بقطاع شمال القاهرة، وقسم شرطة بولاق أبو العلا، سيطرت اليوم الثلاثاء، على مشادات واشتباكات بعض المواطنين أمام إحدى مكاتب توثيق وزارة الخارجية بمنطقة الترجمان، القريب من وسط القاهرة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اشتباكات نشبت بين بعض المواطنين المتجمهرين للحصول على أختام أوراق رسمية من أحد مكاتب التوثيق التابعة لوزارة الخارجية المصرية بمنطقة الترجمان، بسبب الازدحام والتراشق بالألفاظ.

وأكد المصدر أن محامي حرر محضر رسمي ضد مسؤولي المكتب، بسبب مجاملة بعض الأشخاص وإنهاء مصالحهم على حساب آخرين يقفون في طابور الانتظار، وهو ما نتج عنه حالة من الغضب بين باقي المواطنين.

وأوضح المصدر أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر قطاع شمال القاهرة بالدفع بتشكيلات أمنية للسيطرة على الاشتباكات وحفظ الأمن.