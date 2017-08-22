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إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة

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مصراوي Masrawy

إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة

04:14 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):

تأثرت العمليات المصرفية في أنحاء الهند اليوم الثلاثاء، بعدما أضرب نحو مليون من العاملين عن العمل للاحتجاج على الإصلاحات المالية المقترحة في القطاع المصرفي.

وكان المنتدى المتحد لنقابات البنوك، وهو منظمة تمثل تسع نقابات للعاملين في البنوك، قد دعا للإضراب.

وقد انضم العاملون في 32 بنكا حكوميا وخاصا بالإضافة إلى56 بنكا إقليميا للإضراب. ولم تتأثر البنوك الخاصة الكبرى بالإضراب.

ويعارض المنتدى مقترحات دمج بنوك القطاع العام عبر عمليات الاندماج. ويتهم الحكومة بحرمان البنوك من رأس المال اللازم، مما يوجد ظروفا للخصخصة. كما أن المنتدى ينتقد الحكومة لتساهلها مع كبار الدائنين، الذين لا يسددون الديون.

وقال الأمين العام لرابطة موظفي البنوك في الهند سي اتش فينكاتاشالام هاتفيا من بلدة تشيناي بجنوب الهند " البنوك تخفض الفوائد على مدخرات التوفير وترفع رسوم الخدمات مما يضر العملاء، وكل ذلك بسبب تراكم الديون المعدومة".

وأضاف "لا يجب أن يكون هناك تساهل تجاه نهب الشركات الخاصة، البنوك سوف تموت إذا لم يتم استعادة الديون المعدومة".

وأوضح " على الحكومة فتح بنوك جديدة. يجب أن تتوسع ولا تدمج البنوك ليتسنى لمزيد من الأشخاص الاستفادة من الديون. نحن في حاجة لقطاع مصرفي نشيط من أجل نشيط".

وأفادت وكالة أنباء الهند الآسيوية أن العمليات المصرفية تأثرت في 130 ألف فرع في أنحاء الهند. كما بقيت أعداد كبيرة من ماكينات الصراف الآلي مغلقة، مما أحدث مشاكل للعملاء.

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