محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائباً آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

من المقرر، أن تشارك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مناقشة مشروع القانون.

كما تواصل اللجنة- خلال الاجتماع- مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني و80 نائباً آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.