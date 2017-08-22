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محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا

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مصراوي Masrawy

محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا

04:04 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا غدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و 60 نائباً آخرين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

من المقرر، أن تشارك لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مناقشة مشروع القانون.

كما تواصل اللجنة- خلال الاجتماع- مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني و80 نائباً آخرين، بشأن تنظيم مرفق ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات.

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