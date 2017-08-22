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وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

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وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

التحرير

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قال وزير الثقافة حلمي النمنم، اليوم الثلاثاء، إنه يجري حاليا عمل مقايسة لتطوير قصر ثقافة العمال بحي غرب شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه، لافتا بأن تطوير مسرح القصر سيتكلف 4 ملايين جنيه.

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وأضاف "النمنم"، أنه سيتم البدء في عملية تطوير قصر الثقافة قريبا؛ لوجود كثافة سكانية كبيرة بشبرا الخيمة، ويعتبر القصر هو المتنفس الثقافي الوحيد لدى الأهالي.
 
جاء ذلك خلال تفقد الوزير لقصر ثقاقة العمال، عقب شكاوى رواد القصر وأهالي الحي من تهالكه، وعدم تمكنهم من ممارسة الأنشطة الثقافية بداخله.

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ووجه الوزير بعمل مسرح مكشوف بسعة 300 مقعد على أرض جراج تابع للحي ملاصق لقصر الثقافة، مؤكدا بدء أعمال الإنشاء اعتبارا من صباح الغد، تمهيدا للانتهاء منه عقب عيد الأضحى المبارك.
 
أوضح وزير الثقافة أنه سيتم مخاطبة ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لضم مبنى مركز النيل للإعلام المغلق؛ لتوسعة قصر الثقافة.
 
وأكد أشرف عامر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن إنشاء المسرح المكشوف لن يكلف الهيئة أية مبالغ مالية، حيث سيتم إنشاءه بأخشاب وأحبال متوفرة لدى الهيئة.

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التحرير

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