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سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

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سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن زيارة وفد مصري لفيتنام، لها هدفين، أحدهما أن اللجنة المشتركة بين البلدين لم تُعقد منذ عام 2008.

وأضافت نصر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، عبر فضائية «أون لايف»، أن اللجنة المشتركة الخامسة بين البلدين ستنعقد في فيتنام، موضحة أنه تم الاتفاق على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية.

وتابعت أن هناك 8 مذاكرات تفاهم سيتم توقيعهم أثناء الزيارة الرئاسية، الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك عدد كبير من الشركات الفيتنامية يستثمرون بالفعل في ، وهم حريصون أن يكون هناك تعاون أكبر.

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وأشارت إلى أنه تم عرض على المسؤولين في فيتنام شتى مجالات الاستثمارات، خاصة الأسماك، والمنطقة الاستثمارية بقناة السويس.

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