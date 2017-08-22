العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

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قال وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، إن مصر تمتلك صناعة متطورة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن تعزيز الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد المصري.

وأوضح العصار، اليوم الثلاثاء، في كلمته خلال افتتاح ندوة تطوير استراتيجية صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضرها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم حاليا بدور فعال في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستئناف ومساندة لجنة الشراء الموحدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا دراسة عدد من المبادرات المهمة والداعمة لتعزيز منظومة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر.

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ومن جانبه، ذكر محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن هذا المؤتمر والمعرض يستهدفان دعم الصناعة الوطنية في قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى ضرورة الدمج بين احتياجات الدولة والتصنيع المحلي من خلال استغلال الطاقات الصناعية المصرية.

وأشار السويدي إلى ضرورة إنشاء معامل اعتماد لمنتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية لمنح شهادات معتمدة لهذه الصناعة لاستخدامها بالسوق المحلي والتصدير للأسواق العالمية، مؤكدا ضرورة منح أفضلية للمنتج المحلي لمنح الثقة للصناعة الوطنية في هذا المجال.