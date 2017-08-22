قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين

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وصلت قافلة الخير، التي تنفذها جامعة أسوان، إلى حدود مصر الجنوبية بحلايب وشلاتين، وتضم القافلة تخصصات طبيبة وبيطرية وزراعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، ومحافظ الأحمر، اللواء أحمد عبد الله,.

وبدأت أولى أعمال القافلة، اليوم الثلاثاء، بمدينة شلاتين، على أن تستكمل أعمالها، غدا الأربعاء، بمدينة حلايب.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبيبة، والطب البيطري وتقديم الندوات الإرشادية للمزراعين بالمنطقة، لافتا إلى أن القافلة انطلقت أعمالها، بمنطقة شلاتين، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 24 ألف نسمة، وتضم قريتى أبرق ومرسي حميرة.

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وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى بمستشفى شلاتين المركزي، في جميع التخصصات الطبية، بحضور الدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب بأسوان، الدكتورة حنان عبد المنعم وكيل الكلية، والدكتور صلاح مقلد رئيس القافلة.

وتابع أنه سيعقب ذلك حملة للكشف على الحيوانات بواسطة أساتذة كليات الطب البيطري، وتقديم الاستشارات البيطرية المطلوبة للأمراض التي يتعرض لها الحيوان بهذه المناطق، مضيفا أن القافلة تضم كذلك تخصصات زراعية لعقد ندوات للإرشاد الزراعي وكيفية الزراعة في المناطق الحارة.























