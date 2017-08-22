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محافظ كفر الشيخ: معندناش أزمة قمامة ولو حصلت تكون من علامات الساعة

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محافظ كفر الشيخ: معندناش أزمة قمامة ولو حصلت تكون من علامات الساعة محافظ كفر الشيخ: معندناش أزمة قمامة ولو حصلت تكون من علامات الساعة

التحرير

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، «المحافظة لا تعانى إطلاقا من أزمة قمامة أو كهرباء أو مياه، ولو حصل ده تبقى مصيبة، يتم التعامل الفورى معها حتى لو فى نصف الليل».

جاء ذلك خلال لقائه بوفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن ملف القمامة خط أحمر بالمحافظة، كما أنه يتم التعامل معه بشكل حاسم قائلا: «معندناش أزمة قمامة ولو حصلت تكون من علامات الساعة».

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ولفت المحافظ، إلى أنهم يعملون بخطى ثابتة من أجل التطوير قائلا: «إحنا موصلناش لمرحلة الكمال لكن أحسن من الفترة الماضية».

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التحرير

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