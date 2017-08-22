وزير الإسكان: لن نُخصص أراضي للمواطنين بـ«المنصورة الجديدة»

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سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، عدداً من عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمدينة جمصة، وعدد من مدن المحافظة، كما تفقدا الوحدات السكنية المُنفذة بالإسكان الاجتماعي في المدينة.

وفى رده على طلبات بعض النواب، بقصر تخصيص أراضى ووحدات مدينة المنصورة الجديدة على أهالى الدقهلية، قال وزير الإسكان اليوم: عندما ننشئ مدينة جديدة تكون الأولوية لأبناء المحافظة التى تقع بها المدينة، وستكون الأولوية فى المنصورة الجديدة لأبناء الدقهلية، والمحافظات التى تقع فى نفس النطاق، ولكن لو نفذنا طلبكم فهذا معناه أننى سأمنع مواطنى الدقهلية من الحصول على وحدات فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها، وهذا لن يحدث.

ورفض الوزير تخصيص أراضى بالمنصورة الجديدة للمواطنين، قائلا: "نحن لسنا تجار أراض، ولكن هدفنا التنمية، وسنبنى الوحدات، ونسلمها للمواطنين، ولن نكرر ما حدث فى جمصة وغيرها، حيث حصل المواطنون على الأراضى وسقعوها، لن نسمح بذلك، ونحن بدأنا فى تنفيذ المرافق والوحدات بالمدينة من اليوم، بعد صدور القرار الجمهورى بأسبوعين تقريبا، وسنسابق الزمن لتحقيق التنمية بالمدينة.

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وقال مدبولي، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 5612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة الدقهلية، ويجري تنفيذ 7836 وحدة أخرى، بعدد من المناطق هي: (جمصة، بني عبيد، المنزلة، بلقاس، المطرية، أجا، غرب 15 مايو خلف جامعة الدلتا بجمصة، نبروة).

وفى كلمته قال وزير الإسكان: "أنجزنا مشروعات فى ثلاثة أعوام، كانت تنجز فى عشرات السنوات، وعلى الرغم من ذلك أتوجه بالاعتذار إلى حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى فى جمصة، الذين تأخر تسليمهم بسبب المرافق، ولكن تم حل المشكلة، وبدأنا التسليم، وسيتم تسليم الجميع تباعاً.

وقبل تسليم عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها، افتتح وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، محطة مياه جمصة، بطاقة 5 آلاف متر يوميا، بتكلفة 29 مليون جنيه، لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة.