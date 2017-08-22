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القبض على 4 أشخاص لسرقتهم 265 ألف جنيه من سمسار في بورسعيد

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القبض على 4 أشخاص لسرقتهم 265 ألف جنيه من سمسار في بورسعيد القبض على 4 أشخاص لسرقتهم 265 ألف جنيه من سمسار في بورسعيد

التحرير

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نجحت مديرية أمن محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، اليوم الثلاثاء، في القبض على 4 أشخاص بعد سرقتهم لـ265 ألف جنيه من سمسار عقارات.

كان قد تلقى قسم شرطة الزهور بلاغًا من المدعو "حسنين البدري"، ٥٢ عام، سمسار عقارات، يفيد أنه حال نزوله من مسكنه فوجئ بوقوف سياره أجرة بدون لوحات ونزول شخصان منها قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض في وجهه وسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ ٢٦٥ ألف جنيه، وتحرر المحضر رقم 8998 جنح الزهور .

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "إسلام.أ.ش" ، ٢٧ عام، سائق، و"محمد.أ.م"، ٣٧ عام، عاطل ، و"عبد الحي.ص.ح"، ٢٧ عام، سائق، و"يسري.ح.ع"، 22 عام، بائع متجول، وتم ضبط المتهمان الأول والثاني والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول أنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه وأنه على علم بقيام المجني عليه بالتوجه وقت الواقعة لسداد ثمن إحدى الشقق لأحد عملائه فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.      

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وأرشد المتهمون على مبلغ ٢٤٩ ألف جنيه، وباقي المبلغ بحوزة المتهمان الهاربان وجاري ضبطهما.

 

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التحرير

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