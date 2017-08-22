برلماني يشيد بنظافة كفر الشيخ.. والمحافظ: «مش بطيق الزبالة»

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أشاد بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بنظافة شوارع محافظة كفر الشيخ، مداعبا المحافظ اللواء السيد نصر "أنت قائد شاطر وذكي"، فرد الأخير "مش بطيق أشوف الزبالة".

وأكد "نصر" أن النظافة خط أحمر، يعمل على متابعتها شخصيا بشكل يومي مختلف مناطق المحافظة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير القمامة بمدينة دسوق خلال الفترة القبلة.

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وأوضح المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستزور المحافظة بعد مرور عام؛ للتعرف على أهم الإنجازات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية لمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء؛ للتعرف على احتياجات المحافظة والمشروعات القومية التي تقام على أرضها.