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مدرب «تريزيجيه» ينضم لجهاز فرانكي في الزمالك

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مدرب «تريزيجيه» ينضم لجهاز فرانكي في الزمالك مدرب «تريزيجيه» ينضم لجهاز فرانكي في الزمالك

التحرير

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اختار البلجيكي فرانكي فيركواترين، المدير الفني الجديد للزمالك، مواطنه جلين دي بوك المدير الفني السابق لفريق موسكرون البلجيكي، الذي كان يتولي تدريب محمود حسن تريزيجية خلال إعارته من أندرلخت لموسكورون الموسم الماضي.

وعلمت «التحرير» أن فرانكي أكد لإدارة النادي أن دي بوك هو الرجل الثاني وعمل معه من قبل في نادي أندرلخت في منصب المدرب المساعد قبل أن يبدأ مهمته كمدير فني في العديد من الأندية البلجيكية مثل سيركل بروج، وفاسلاند وبيرسخوت وفينلو الهولندي.

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واختار المدير الفني أن يحضر معه 4 مساعدين لمعاونته في المهمة الفنية خلال الموسم الجاري على أن يتم تحرير عقد واحد له مع 4 مساعدين، ومن المقرر أن يكون نجل فرانكي ضمن الجهاز المعاون لوالده في القعة البيضاء.

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التحرير

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