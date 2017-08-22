كومان يحدد هدفه في «الميركاتو» الصيفي

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قال رونالد كومان، مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي، إنه يحاول تعزيز تشكيلته، خلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي، وذلك حسبما أفاد لشبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الثلاثاء.

وبعد التعاقد مع روني وسيجوردسون وديفي كلاسن ومايكل كين وجوردان بيكفورد وساندرو راميريز وكوكو، يسعى كومان لإضافة المزيد من القوة في خطي الدفاع والهجوم.

وأضاف كومان: "نبحث عن مدافع يلعب بالقدم اليسرى ليكون بمثابة دعم للمدافع ليتون بينز، وفي ظل إصابة فونيس موري، لم يعد لدينا أي لاعب يستخدم القدم اليسرى حتى يكون بديلا لليتون".

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واختتم المدرب الهولندي: "نحتاج لمهاجم أيضا حتى يتسنى لنا مجاراة الفرق الأخرى وتحقيق التقدم".

يذكر أن إيفرتون سيلتقي خارج أرضه، في مباراة العودة من تصفيات الدوري الأوروبي مع هايدوك سبليت الخميس المقبل، بعد فوزه على النادي الكرواتي ذهابا 2-0.