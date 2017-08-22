أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كومان يحدد هدفه في «الميركاتو» الصيفي

Google+ Print
كومان يحدد هدفه في «الميركاتو» الصيفي كومان يحدد هدفه في «الميركاتو» الصيفي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رونالد كومان، مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي، إنه يحاول تعزيز تشكيلته، خلال الفترة المتبقية من الميركاتو الصيفي، وذلك حسبما أفاد لشبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الثلاثاء.

وبعد التعاقد مع روني وسيجوردسون وديفي كلاسن ومايكل كين وجوردان بيكفورد وساندرو راميريز وكوكو، يسعى كومان لإضافة المزيد من القوة في خطي الدفاع والهجوم.

وأضاف كومان: "نبحث عن مدافع يلعب بالقدم اليسرى ليكون بمثابة دعم للمدافع ليتون بينز، وفي ظل إصابة فونيس موري، لم يعد لدينا أي لاعب يستخدم القدم اليسرى حتى يكون بديلا لليتون".

شاهد أيضا

واختتم المدرب الهولندي: "نحتاج لمهاجم أيضا حتى يتسنى لنا مجاراة الفرق الأخرى وتحقيق التقدم".

يذكر أن إيفرتون سيلتقي خارج أرضه، في مباراة العودة من تصفيات الدوري الأوروبي مع هايدوك سبليت الخميس المقبل، بعد فوزه على النادي الكرواتي ذهابا 2-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار