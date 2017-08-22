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أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بعودة «روني» إلى «الأسود الثلاثة»

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أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بعودة «روني» إلى «الأسود الثلاثة» أسطورة مانشستر يونايتد يطالب بعودة «روني» إلى «الأسود الثلاثة»

التحرير

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طلب جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، من المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جاريث ساوثجيت، إعادة واين روني، مهاجم إيفرتون، إلى صفوف الأسود الثلاثة، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس».

وقال نيفيل: "لا يوجد أي سبب لعدم التفكير في انضمام روني للمنتخب الإنجليزي، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات جيدة للغاية ويمتلك الخبرة التي يحتاجها الشباب".

وأضاف "لماذا لا يجب أن يكون روني بين القائمة؟ لماذا يصبح الاختيار دائمًا بين تواجد بعض اللاعبين باستمرار أو عدم تواجدهم على الإطلاق أيًا كان المستوى؟".

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واختتم أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "بالنسبة لي هجوم الأسود الثلاثة سيصبح أفضل مع هاري كين وجيمي فاردي".

يذكر أن روني، تألق منذ عودته إلى إيفرتون بتسجيله هدفين في أول مباراتين له بالبريمييرليج، والوصول للهدف رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعلن ساوثجيت، عن قائمة الإنجليزي أمام مالطا وسلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، يوم الخميس المقبل.

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التحرير

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