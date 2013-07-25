مها المصري:هذه المرّة الأولى التي أقضي فيها رمضان خارج سوريا

أكّدت الفنّانة السوريّة مها المصري أنها تهتمّ بمتابعة البرامج الدينية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنّ اهتمامها بهذا النوع من البرامج لا يقتصر فقط على الشّهر الكريم، إنما تحرص على متابعتها في كافة الأوقات.

وقالت المصري في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" إنها "حريصة على أداء صلاة التراويح في رمضان، كذلك تحرص على أداة فريضة الصلاة في رمضان وخلال بقية أيام السنة".

من جهة ثانية، أشارت الفنانة السورية إلى أن رمضان هذا العام يختلف عن أي رمضان قضته في السابق، لاسيّما أنها تقضيه لأول مرة خارج بلدها سوريّا، حيث تتواجد حالياً في دبي، موضحة أنّ ما يصبّرها وجود بناتها في دبي إلى جانبها.

وأكّدت المصري إنّ سبب تواجدها خارج سوريا، يعود إلى ظروف عملها التي اضطرتها إلى البقاء في دبيّ، لا سيّما أنها صوّرت مسلسل "حمّام شامي" في الإمارات، لافتةً إلى أنها "بيتوتية" ولا تحبّ الخروج في رمضان وإنما تحرص على قضائه مع عائلتها.

أمّا عن أطباق الطّعام التي تفضّلها في رمضان فقالت المصري، "أحبّ الملوخية والكبّة الّلبنية واليبرق والسمبوسك"، مشيرة إلى أنها لا تحبّ الحلويّات، وأنّها تُفضّل تسوّق حاجياتها ومستلزمات الطبخ في رمضان من "كارفور" أثناء تواجدها في دبي.

واعترفت الفنانة السورية أن أصعب ما في رمضان الالتزام بنظام غذائي معيّن، مشيرة إلى أنّها تتخلّص الوزن الزائد الذي كسبته بحرصها على العودة إلى التمرينات الرياضيّة بعد انتهاء شهر رمضان.

وعن متابعتها للأعمال الدرامية في رمضان، أشارت المصري إلى أنها تتابع مسلسل "سنعود بعد قليل" للمخرج الليث حجو، كذلك تتابع مسلسل "ولادة من الخاصرة" للمخرج سيف الدين سبيعي، إضافة لحرصها على متابعة مسلسل "العرّاف" المصري الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، إلى جانب مسلسل "ياسمين عتيق" للمخرج المثنى صبح.

وفي السياق ذاته، لفتت المصري إلى صعوبة متابعة جميع الأعمال الدراميّة في رمضان، مؤكّدة أنها ستتابع بقيّة الأعمال بعد رمضان لاسيّما أنها ستعاد بالمجمل على الفضائيات، ووجّهت الفنانة السورية معايدة إلى جميع قرّاء "سيّدتي نت"، وقالت "كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم ينعاد عليكم بالخير، وعلى بلدي الحبيب بالحب والأمان والفرج يارب".

يشار إلى أنّه سيعرض لمها المصري بعد شهر رمضان مباشرة مسلسل "حمام شامي" إخراج مؤمن الملا، وتجسّد فيه شخصيّة زوجة المختار "أم فهمي" التي تكون على صلة بكل نساء الحارة، أمّا في الحمّام فتكون على تماس مع المشكلات التي تناقشها مع زوجها، بحيث تبرز تفاصيل الحياة الزوجية مع كثير من الظرافة والفكاهة.