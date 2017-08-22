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ميسي لا يتعجل تجديد تعاقده مع برشلونة

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ميسي لا يتعجل تجديد تعاقده مع برشلونة ميسي لا يتعجل تجديد تعاقده مع برشلونة

التحرير

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أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إلى عدم اقتناع ليونيل ميسي، بأن الوقت الحالي مناسبًا لتجديد تعاقده، حيث يرغب في الانتظار لمعرفة ماذا ستفعل إدارة البرسا فيما تبقى من الميركاتو الحالي.

وترك رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، حالة من الاحباط بداخل اللاعب الأرجنتيني وباقي لاعبي برشلونة، حيث أعرب سيرجيو بوسكيتس، بشكل علني إلى حاجة البرسا لإبرام العديد من الصفقات لتقوية الفريق وذلك بعد الخسارة أمام ريال مدريد في السوبر الإسباني.

ويتفهم رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو جيدًا بأنه من غير المنطقي أن يولي كل وقته في محاولة التجديد مع ليونيل ميسي على حساب إبرام صفقات جديدة لتقوية الفريق.

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وعلى الرغم من حال التخبط التي تحيط بالنادي، لا يفكر ميسي في الرحيل عن برشلونة بل ويشعر بالسعادة في التواجد في صفوف النادي الكتالوني على الرغم من افتقار الفريق للاعبين من الصف الأول للمنافسة بقوة على الألقاب.

وبات من المؤكد أن لا يتخذ ميسي قراره بشأن التجديد خلال هذا الشهر، حيث سيتخذ قراره الشهر المقبل عقب عودته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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التحرير

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