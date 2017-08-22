الإفتاء توضح حكم الدين في مشاهدة الأفلام الإباحية

كتبت- مادي غيث:

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حكم الدين في مشاهدة الأفلام الإباحية.

ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال إحدى السيدات بأن زوجها يشاهد مواقع محرمة وإباحية ويرفض معاملتها كزوجة واستعاض بهذه المواقع عن معاشرتها معاشرة الحلال، قائلاً: "المواقع الإباحية جاءت بويل وخراب على الأسرة المسلمة، وتسببت في حالات كثيرة من الطلاق، وذلك بسبب أن الرجل يستعيض بالحرام عن ما حلله الله عز وجل له".

وأضاف عثمان، في الفيديو: "من يفعل هذا ينسى أن الله يراه، وأنه سيحاسب أمامه يوم القيامة"، مشيرًا إلى أن هذه المواقع دمرت البيوت والأخلاق والنفوس، كما استشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدم جواز مشاهدة الأفلام الإباحية.