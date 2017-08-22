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بالصور.. تطوير مبنى قصر ثقافة شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تطوير مبنى قصر ثقافة شبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

04:05 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة، أنه يجري حاليًا عمل مقايسة لتطوير قصر ثقافة العمال بحي غرب شبرا الخيمة، موضحًا أن تكلفة تطوير المبنى بالكامل تصل إلى 25 مليون جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه سوف يجري البدء في عملية تطوير القصر في أقرب وقت ممكن، نظرًا لوجود كثافة سكانية كبيرة بشبرا الخيمة، ويعد القصر هو المتنفس الثقافي الوحيد الموجود لدى أهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لقصر ثقافة العمال، بحي غرب شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، عقب شكاوى عدد من رواد القصر وأهالي الحي من تهالكه، وعدم تفعيل الأنشطة الثقافية بداخله.

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