أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " انا كنت محظوظ اني اتعامل مع قامات كبيرة في أعمالي " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يتحدث عن دوره في مسلسل " فرقة ناجي عطالله " -
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز -
مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص -
بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " التشجيع الكبير من عادل امام هو اللي اداني الثقة " -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي - يوضح المواقف الكوميدية التي تعرض لها بسبب جنسيته -
السفيرة عزيزة - نضال الشافعي " من اروع لحظات حياتي إني اطلع ضحكة من قلب الناس " -
"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح -
السفيرة عزيزة - اعتراف من " سناء منصور " لنضال الشافعي عن أعماله الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط تاجر مواشي هارب من عقوبة الإعدام في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط تاجر مواشي هارب من عقوبة الإعدام في الدقهلية

03:57 م الثلاثاء 22 أغسطس 2017

ضبط تاجر مواشي هارب من عقوبة الإعدام في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر مواشي، صدر ضده حكم بالإعدام بعد اتهامه بالقتل العمد.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز نبروه، بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس المباحث، من اختباء "محمد.ا.ا"، 37سنة، تاجر مواشي ومقيم بمركز سمنود بمحافظة الغربية، والصادر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم 13829/2013 جنايات نبروه قتل عمد بالإعدام شنقًا، بجلسة 9 أغسطس 2016.

جرى تشكيل حملة أمنية من ضباط وحدة تنفيذ الأحكام وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

1

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

    أخبار

  • ضبط 65 كيلو بانجو و4 بنادق في حملة أمنية بأسوان

    أخبار

  • ضبط سائق بحوزته 79 لفافة بانجو قبل ترويجها على عملائه بالدقهلية

    أخبار

  • القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية

    أخبار

إعلان

380ce47a2f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

الإسكان: سحب 70 ألف كراسة شروط "سكن مصر".. و3500 سددوا مقدم الحجز

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

مدير أمن قنا ينتقل إلى موقع اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قوص

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

بالصور.. ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بحملة مرورية في البحيرة

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح

"أنصار السنة" عن استقالة "علم الدين" من حزب النور: عاد إلى منهجه الصحيح