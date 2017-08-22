ضبط تاجر مواشي هارب من عقوبة الإعدام في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر مواشي، صدر ضده حكم بالإعدام بعد اتهامه بالقتل العمد.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز نبروه، بقيادة الرائد أحمد المهدي، رئيس المباحث، من اختباء "محمد.ا.ا"، 37سنة، تاجر مواشي ومقيم بمركز سمنود بمحافظة الغربية، والصادر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم 13829/2013 جنايات نبروه قتل عمد بالإعدام شنقًا، بجلسة 9 أغسطس 2016.

جرى تشكيل حملة أمنية من ضباط وحدة تنفيذ الأحكام وإلقاء القبض على المتهم.

وتحرر المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.