سكان إسنا وأرمنت بالأقصر عن الانقطاع المستمر للمياه: "شوفولنا حل"

الأقصر – محمد محروس:

يعاني أهالي سكان بعض قري مركزي إسنا وأرمنت جنوب الأقصر من الانقطاع المستمر لمياه الشرب يوميًا بالساعات، ما يسبب معاناة لأهالي وسكان هذه القرى الذين يضطرون لتخزين المياه في جراكن وزجاجات لاستخدمها أثناء فترات الانقطاع.

أمل محفوظ، ربة منزل، من قرية حاجر المساوية قبلي التابعة لمركز إسنا تقول: "الميه مبتجيش غير بالليل كام ساعة وتقطع تاني.. بنضطر نخزن الميه في جراكن عشان نستخدمها تاني يوم"، وتابعت موجهة حديثها للمسئولين: "يا ريت تشوفولنا حل".

حال قرية حاجر الرياينة بمركز أرمنت، لم يختلف كثيرًا عن قرية حاجر المساوية بإسنا، فالمياه تنقطع عن القرية لساعات طويلة.. وحول ذلك يقول سيد إبراهيم أحد سكان القرية "إن شبكة المياه في القرية متهالكة، وتحدث انفجارات كثيرة للمواسير وتستغرق وقتًا طويلًا للإصلاح".

وأضاف إبراهيم: "أطفال القرية يضطرون لحمل جراكن وتعبئة المياه من منازل بها مواتير مياه كهربائية، بسبب ضعف المياه المتدفقة إلى القرية".

من جانبه، قال محمد بدر محافظ الأقصر في تصريحات لـ"مصراوي": "إن الأقصر عملت بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على ضغط الجداول الزمنية لمشاريع محطة مياه الشرب خلال العامين الماضيين، والتي كان من بينها محطة الكومباكت، والتي حلت مشكلة انقطاع المياه بمناطق الحبيل والبياضية، بالإضافة إلى محطة القرنة الجديدة غرب الأقصر، والتي سينتهي العمل بها في 30 أغسطس الجاري".

وعن مشكلة انقطاع المياه عن بعض قرى مركزي إسنا وأرمنت، يشير المحافظ إلى أنه جرى تخصيص قطعة أرض بمنطقة الهنادي، شرق إسنا، لإقامة محطة مياه جديدة للقضاء على تلك المشكلة.

وأضاف المحافظ: "كما أننا حصلنا على منحة من الصندوق الكويتي لرفع كفاءة محطة مياه أرمنت لإنهاء مشكلة انقطاع المياه بها، لا سيما قرى حواجر الرياينة، وبعد انتهاء العمل بهذه المحطات ستكون الأقصر رفعت كفاءة جميع محطات المياه ولن تكون في حاجة لمحطات جديدة حتى عام 2030".