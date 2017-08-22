مفاجأة في الجهاز المعاون الجديد للزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت «التحرير» أن البلجيكي فرانكي، المدير الفني الجديد للزمالك، سيصطحب نجله للعمل ضمن الجهاز المعاون له في القلعة البيضاء.

واتفق وكيل أعمال البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، مع مسؤولي القلعة البيضاء على تحديد مبلغ 700 ألف دولار سنويًا كراتب للبلجيكي و4 من معاونيه أجانب، على أن يكون هناك مساعد مصري وحيد.

وعملت «التحرير» أن الزمالك اتفق مع المدرب البلجيكي على صرف راتبه بشكل شهري ليتقاضى 60 ألف دولار شهريًا، خلال مدة تعاقده مع القلعة البيضاء.

شاهد أيضا

ووضع الزمالك شرطًا جزائيًا في عقد المدرب يقضي بأن الطرف الذي يريد فسخ العقد عليه أن يقوم بدفع راتب شهرين للطرف الآخر، وسيكون هذا المبلغ مقدر بـ120 ألف دولار.

ومن المقرر أن يحصل المدير الفني الجديد، على قيمة شهرين ونصف الشهر مقدم تعاقد، وهو ما يوازي 150 ألف دولار عند حضوره، ويتم دفعهم فور التوقيع على العقود الرسمية للنادي "الأبيض".