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«التحرير» تنشر تفاصيل اتفاق الزمالك النهائي مع «فيركواتيرين»

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«التحرير» تنشر تفاصيل اتفاق الزمالك النهائي مع «فيركواتيرين» «التحرير» تنشر تفاصيل اتفاق الزمالك النهائي مع «فيركواتيرين»

التحرير

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اتفق وكيل أعمال البلجيكي فرانكى فيركواتيرين، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، مع مسؤولي القلعة البيضاء على تحديد مبلغ 700 ألف دولار سنويًا كراتب للبلجيكي و4 من معاونيه أجانب، على أن يكون هناك مساعد مصري وحيد.

وعملت «التحرير» أن اتفق مع المدرب البلجيكي على صرف راتبه بشكل شهري ليتقاضى 60 ألف دولار شهريًا، خلال مدة تعاقده مع القلعة البيضاء.

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ووضع الزمالك شرطًا جزائيًا في عقد المدرب يقضي بأن الطرف الذي يريد فسخ العقد عليه أن يقوم بدفع راتب شهرين للطرف الآخر، وسيكون هذا المبلغ مقدر بـ120 ألف دولار.

ومن المقرر أن يحصل المدير الفني الجديد، على قيمة شهرين ونصف الشهر مقدم تعاقد، وهو ما يوازي 150 ألف دولار عند حضوره، ويتم دفعها فور التوقيع على العقود الرسمية للنادي "الأبيض".

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التحرير

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