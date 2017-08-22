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7 بطولات فقط.. تعرف على البلجيكي «فرانكي» مدرب الزمالك القادم

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7 بطولات فقط.. تعرف على البلجيكي «فرانكي» مدرب الزمالك القادم 7 بطولات فقط.. تعرف على البلجيكي «فرانكي» مدرب الزمالك القادم

التحرير

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أصبح المدرب البلجيكي فرانكي فيركواتيرين، على بعد خطوات من تدريب القلعة البيضاء، خلفًا للمدرب المؤقت طارق يحيي، بعد إتمام الاتفاق معه على توليه أمور الفريق.

وأعلن أحمد ، عضو مجلس إدارة ، التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي فرانكي، لتولي قيادة الفريق الأبيض في الموسم الجديد مشيرًا إلى أن تفاصيل التعاقد سيتم الإعلان عنها عند توقيع العقود، مؤكدًا أن المدرب الأجنبي سيتواجد في خلال يومين.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية أهم ما قدمه صاحب الـ(61 عامًا) خلال مسيرته الكروية والتدريبية بعد اقترابه من قيادة نادي الزمالك:

- مسيرته الكروية:

مدرب الزمالك فرانكي فيركاورترن

بدأ فرانكي مسيرته الكروية مع نادي أندرلخت البلجيكى عام 1975، ولعب معهم حتى عام 1987، وسجل 93 هدفًا في 367 مباراة، وفاز بـ5 كؤوس أوروبية، و10 ألقاب محلية.

وفي عام 1987 انتقل إلى نادي نانت الفرنسي، ولعب معهم حتى عام 1990، وفي عام 1990 انتقل إلى مولنبيك، ولعب معهم حتى عام 1993.

وعلى المستوى الدولي كان فيركاورترن أحد عناصر الجيل الذهبي البلجيكي حيث حل رابعًا في كأس العالم 1986، كما شارك في كأس العالم 1982 ويورو 1984، وشارك بـ63 مباراة وسجل 9 أهداف دولية.

أرقام وألقاب «فرانك فيركواتيرين» مدرب الزمالك القادم

- مسيرته التدريبية:

مدرب الزمالك فرانكي فيركاورترن

خلال مسيرته التدريبية، حقق فرانكي بطولة الدوري البلجيكي ثلاث مرات، مرتان مع أندرلخت ومرة مع جينك، بالإضافة للقب السوبر البلجيكي 3 مرات منهم 2 مع أندرلخت ولقب مع جينك، ولقب الدوري الروسي الدرجة الثانية مرة واحدة مع سوفيتوف.

وفاز فرانكي في 146 من أصل الـ299 مباراة، وتعادل 70 مرة وتعرض لـ83 خسارة.

أول محطه له كان تدريب ناشئين نادي براين في موسم 1993/1994، وانتقل إلى تدريب ناشئى ميشيلين بين عامي 1994 و1997، ودرب الفريق الأول في موسم 1997/1998، وفي عام 1998 انتقل إلى أندرلخت وعمل كمساعد للمدرب، وفي عام 1999 عمل كمساعد للمدرب حتى عام 2005.

بدأت مسيرته التدريبية الحقيقية عام 2005، حينما ارتقى من منصب الرجل الثاني الذي تقلده في أندرلخت طوال 6 سنوات، ليصبح المدير الفني للفريق.

تجربة ناجحة (أندرلخت):

استلم مهام فريق أندرلخت، ودربهم حتى عام 2007، وحقق نجاحات كبيرة حيث قادهم لتحقيق بطولة الدوري البلجيكي مرتين والسوبر مرتين وخاض مع الفريق 105 مباراة حقق الفوز في 59 وتعادل في 26 وخسر 20 مباراة.

تجربة فاشلة (منتخب بلجيكا):

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مدرب الزمالك فرانكي فيركاورترن

تولى تدريب منتخب بلجيكا فى 2009 ولم تكلل تجربته بالنجاح  حيث قاد في 5 مباريات خسر فى 4 وتعادل فى مباراة وكانت اكبر خسارة أمام إسبانيا 5-1 في تصفيات كأس العالم 2010 ليفشل في قيادة المنتخب البلجيكي للصعود إلى مونديال جنوب إفريقيا.

عودة للدوري البلجيكي:

 تعتبر ثاني انجح فتراته التدريبية كانت أيضًا في الدوري البلجيكي مع فريق جينك حيث قاد الفريق لتحقيق بطولة الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي موسم 2010\2011  وخاض مع الفريق  82 مباراة فاز في 45 منها وتعادل في 19 وخسر 18 لقاءً.

تدريب في روسيا:

فرانكي فيركاورترن

خاض تجربة في الدوري الروسي مع نادي سوفيتوف واستطاع أن يحقق  لقب الدوري الروسي.

تجربة قصيرة في البرتغال:

تولى البلجيكي أقصر فتراته التدريبية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لمدة 69 يومًا فقط، وقاد الفريق في 11 مباراة فاز بمباراتين فقط وخسر 5 وتعادل في 4 لقاءات وتمت إقالته بعد ذلك.

 خلافات مع اللاعبين في أول تجربة عربية:

 تولى فيركوترون تدريب الجزيرة الإماراتي كأول تجربة عربية له وحقق نتائج جيدة مع الفريق الإماراتي إلا أن جاء قرار الإقالة مفاجئا خاصة بعد فوز الفريق الإماراتي على ناساف الأوزبكي في دوري ابطال اسيا بنتجة 4-2 ولعب فيها فيركوترون دورًا كبيرًا كونه قلب النتيجة بعد تاخره بهدفين.

وأعلن وقتها النادي أن سبب إقالة البلجيكي يعود إلى ضعف شخصيته وفقدانه السيطرة على اللاعبين الذين يسخرون منه ولا يعطونه أي اعتبار، وجود خلافات في وجهات النظر بين المدرب واللاعبين وأن إدارة النادي حاولت التقريب بين وجهات النظر دون جدوى.

وكان فيركوترون حقق مع الجزيرة أفضل النتائج في بطولة كاس رابطة المحترفين وكان أول فريق يتأهل إلى الدور نصف النهائي، فضلا عن تأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

عودة غير ناجحة:

مدرب الزمالك فرانكي فيركاورترن

مر المدرب المحتمل لنادي الزمالك بثاني أسوأ فتراته التدريبية عام 2014\2015 عندما عاد للدوري البلجيكي لتولى القيادة الفنية لميخلين البلجيكي حيث قاد الفريق خلالها في 15 مباراة، وحقق الانتصار 6 مرات وخسر 7 لقاءات وتعادل في مباراتين.

أرقام وألقاب «فرانك فيركواتيرين» مدرب الزمالك القادم

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التحرير

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