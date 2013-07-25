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مزيّن الصبّوحة:فيروز مش ملاك نازل من السما

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مزيّن الصبّوحة:فيروز مش ملاك نازل من السما مزيّن الصبّوحة:فيروز مش ملاك نازل من السما

نفى مزيّن الفنانة صباح ومساعدها، جوزف غريب، الشائعات التي تحدّثت عن موت صباح سريريّاً، وقال: "إن الخبر كاذب، والذين نشروه كاذبون. صباح بصحّة جيّدة، وهي موجودة في الفندق، ووضعها الصحيّ مستقرّ جدّاً".
وأضاف غريب: "منذ نحو سنتين وهم ينشرون أخباراً كاذبة عن موت صباح"، "ينقبروا"... هل أردّ على أناس "بلا أخلاق وبلا ذوق"، و"حتى لو فعلت ذلك، فلن يتوقفوا أبداً".
وعن تفسيره لحملة الشائعات التي تتعرّض لها صباح، برغم تقدّمها في السنّ وبُعدها عن الأضواء، قال غريب: "لا شيء يشغلهم سوى صباح. هل يكتبون عن فيروز مثلاً! هم لا يجرؤون على ذلك. صباح "الكلّ مستوطي حيطها"، لأنّها "طول عمرها مسالمة"، ولم تلاحق أحداً قضائيّاً، فهل تفعل ذلك في آخرتها. أمّا فيروز، فلا أحد يأتي على سيرتها، سواء في لبنان أو في ، مع أنّها "مش ملاك نازل من السما"، حتّى أنّ أحداً لا يجرؤ على القول لها "مرحباً". وختم غريب قائلاً: "هل أعطت فيروز يوماً مقابلة لأي صحافي".
وكانت جريدة "الفجر" المصرية قد نشرت خبراً مفاده أن الفنانة صباح توفيت سريرياً بعدما دخلت في غيبوبة تامة.

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